Takside POS farkı: IBAN ile alışverişten sonra yeni usulsüzlük!

Kredi kartı komisyonları yüzünden esnafın IBAN ile alışveriş yaptırması ya da komisyonu vatandaşa yansıtması vergi kaçaklarına yol açarken Maliye bunun için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ancak benzer bir uygulama da taksilerde baş gösterdi. Kredi kartı ile ödeme yapılan taksilerde komisyon bedeli adı altında fazla para alındığı ortaya çıktı. Buna son örnek İstanbul Havalimanı'ndan dönüşte taksi kullanan bir yolcunun başına geldi. Taksi ücreti 780 TL tutan müşteri, kredi kartı ile ödeme yaptığında 857 TL ücret alındığının gördü.

Makbuzda 77 TL de 'hizmet bedeli' olarak komisyon alındığını gören yolcu duruma tepki gösterdi. Taksilerde kredi kartına kesilen çeşitli oranlardaki komisyonlar sosyal medyada da şikayet konusu oldu. Bazı pos cihazı şirketleri taksilerde kredi kartı ile ödemeyle ilgili komisyon çizelgesi bile yapıyor. Taksilerde yaygın kullanılan bir pos cihazının hizmet bedeli tarifesine göre hizmet bedelleri şöyle:



- 60 TL'ye kadar 5,95 TL

- 75 TL'ye kadar 8,95 TL

- 100 TL'ye kadar 10,95 TL

- 150 TL'ye kadar 13,95 TL

- 200 TL'ye kadar 16,95 TL

- 250 TL'ye kadar 19,95 TL

- 250 ve üzeri yüzde 8,95 hizmet bedeli alınıyor.



Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sadece kıymetli madenler, borsada işlem gören hisse senetleri, yabancı para gibi bedellerde hizmet bedeli alınabilir. Bu komisyon bedelleri hukuka aykırıdır. Fark ödeyen vatandaşlarımız iade için Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurarak yasal faizi ile ödedikleri komisyonları geri alabilirler. Artık bu konuda internetten de başvuru yapılabilmektedir. Başvuruda hiçbir ücret alınmamaktadır" diye konuştu.



ŞİRKETLER ALIYOR

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde komisyon kesildiğini ancak bunun taksici esnafı ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aksu, "Taksilerde bulunan pos cihazlarının bağlı bulunduğu bankalar ve müşterilerin kullandığı 'taksi çağırma' aplikasyonlarının bağlı olduğu şirketler komisyon alıyor. Vatandaşın bu komisyonu ödememek için nakit ödeme yapması gerekiyor" dedi.