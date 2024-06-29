Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi





RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı:

Karar, Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır.





ŞEKİB AVDAGİÇ İTO Başkanı:

Türkiye şimdi hak ettiği yerde. Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır.



SİNAN ÖNCEL BMD Başkanı:

Karar, Türkiye ekonomisine güveni ve uluslararası finans kuruluşlarının firmalarımızla çalışma isteğini artıracak. Markalarımızın yeni yurtdışı ortaklıkları yapabilmelerinin yolunu açan kararın, hayırlı olmasını diliyorum.





MUSTAFA GÜLTEPE TİM Başkanı:

Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak. Finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesine teşvik edecek. Karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası.



ORHAN AYDIN ASKON Başkanı:

Uluslararası arenada Türkiye'nin eli güçlenecek. Uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım imkânı yeniden oluştu. Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde de bu kararın olumlu anlamda dönüşleri olacak.





TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ:

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın kararıyla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır.



IŞINSU KESTELLİ İTB Başkanı:

Ekonomide rasyonel politikalara dönüşün hızını artıracak, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir dış kaynak imkânı sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde, ülkemize yakıştırılmaya çalışılan 'kanunsuzluk-kuralsızlık' algısının yıkılmasına katkı verecektir. Emeği geçenleri kutluyoruz.