Merkez Bankası’ndan önemli karar! Değişikliğe gidildi! Kredi ödemesini erken kapatanlar bu detaya dikkat





"Azami erken ödeme ücretleri, sabit faizli TL kredilerde kredinin yıllık bileşik faiz oranının yüzde 5'i ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,20'sinin toplanması ile hesaplanacak. Sabit faizli döviz cinsi kredilerde yüzde 2'lik sabit oran ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,15'inin toplanması ile hesaplanacak. Değişken faizli (TL ve YP) kredilerde ise sabit yüzde 2 olarak uygulanacak."

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Tebliğe göre bu oranlar bankalarca uygulanabilecek azami oranlar oldu. Yeni uygulama 1 Temmuz'dan itibaren kullandırılan kredilerin erken kapatılmasında geçerli olacak.