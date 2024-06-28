PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1989-2009 arası 3599-4570 primde yeni argümanlar! 1998-1999-2000-2001-2002 tarihliler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emekliliği kolaylaştırmak amacıyla esnek şartlar getiriyor. Bu yeni düzenlemeler sayesinde sigorta başlangıç tarihi ve diğer belirleyici unsurlar, erken emeklilik için kritik hale geliyor. Artık belirli bir prim gün sayısını tamamlamak, yeterli çalışma yılına ulaşmak ve yaş sınırlarına uymak gibi koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'nın sağladığı bu yeni fırsatlar doğru planlama ve bilinçli adımlarla erken emeklilik hayallerini gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 15:17 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:17
1989-2009 arası 3599-4570 primde yeni argümanlar! 1998-1999-2000-2001-2002 tarihliler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SGK tarafından sunulan esnek emeklilik şartları birçok çalışanın erken emeklilik hayallerine kavuşmasını sağlıyor. Sigorta başlangıç tarihi gibi önemli faktörlere bağlı olan bu imkanlar uygun planlama ile erişilebilir duruma geliyor. Çalışma geçmişi ve sigorta başlangıç tarihi farklı olan bireyler, bu yeni düzenlemeleri dikkatle incelemeli. Esnek şartlar, çalışanların emeklilik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

ERKEN EMEKLİLİĞE GİDEN YOLLAR

Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar olan doğumları borçlanarak toplam 2160 gün (6 yıl) prim kazanabiliyorlar. Bu büyük avantaj sayesinde kadınlar, emeklilik yaşını önemli ölçüde düşürebiliyorlar.

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, sigortalı olmadan önceki askerlik sürelerini borçlanarak, sigorta başlangıç tarihlerini geri çekebiliyor. Bu sayede erken emekli olma şansı artıyor.

On Yıl Prim ve Yaş Şartları

En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen bireyler, belirlenen yaş şartlarına uygun olarak kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise daha esnek koşullar geçerli.

Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik

En az 1800 gün prim ödeyen ve yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik mümkün hale geliyor. Bu süreç, SGK onaylı sağlık raporu ile gerçekleşiyor ve malulen emekli olanların çalışma imkanı bulunmuyor.

Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik

En az %40 engelli olan bireyler, aldıkları vergi indirimi sayesinde erken emekli olabiliyor. Bu süreçte çalışmaya devam edilirse emekli maaşı kesilmiyor.

Yıpranma Payı

Ağır işlerde çalışanlar ve bazı meslek grupları için verilen yıpranma payı, emeklilik sürelerini ve yaş şartlarını avantajlı hale getiriyor.

Anneye Ek Prim

Engelli çocuğu olan anneler için, 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte biri toplam prime ekleniyor, bu da erken emekliliği kolaylaştırıyor.

Bu yeni düzenlemelerle SGK, erken emeklilik yolunda önemli adımlar atıyor ve çalışanların bu hedefe ulaşmalarını destekliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD basını itiraf etti: Türk İHA’ları zirvede! Türkiye Çin’i geride bıraktı ABD’nin elini kolunu bağladı
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak
İzmir’deki ikinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala da içlerindeydi! Detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti
Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Anlaşma sağlandı
TMO’ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: 600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız
Eylem Tok’un iade fikri FETÖ’cüleri panikletti! Elebaşı ve 227 örgüt yöneticisini korku sardı
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor
Bahar Candan ve ailesi günler sonra görüştü! Hastanedeki ilk sözleri herkesi şaşırttı
HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti! Mahkemeden flaş karar
Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız
ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir
SON DAKİKA