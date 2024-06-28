1989-2009 arası 3599-4570 primde yeni argümanlar! 1998-1999-2000-2001-2002 tarihliler

On Yıl Prim ve Yaş Şartları En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen bireyler, belirlenen yaş şartlarına uygun olarak kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise daha esnek koşullar geçerli.

Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik En az 1800 gün prim ödeyen ve yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik mümkün hale geliyor. Bu süreç, SGK onaylı sağlık raporu ile gerçekleşiyor ve malulen emekli olanların çalışma imkanı bulunmuyor.

Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik En az %40 engelli olan bireyler, aldıkları vergi indirimi sayesinde erken emekli olabiliyor. Bu süreçte çalışmaya devam edilirse emekli maaşı kesilmiyor.

Yıpranma Payı Ağır işlerde çalışanlar ve bazı meslek grupları için verilen yıpranma payı, emeklilik sürelerini ve yaş şartlarını avantajlı hale getiriyor. Anneye Ek Prim Engelli çocuğu olan anneler için, 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte biri toplam prime ekleniyor, bu da erken emekliliği kolaylaştırıyor. Bu yeni düzenlemelerle SGK, erken emeklilik yolunda önemli adımlar atıyor ve çalışanların bu hedefe ulaşmalarını destekliyor.