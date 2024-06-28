Ajet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjde! Yüzde 50 indirimli uçuş! Ne zaman başlıyor? Kimleri kapsıyor?

"Bu kapsamda, 2024 Mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumlara yaklaşık 2,5 milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi yaptık. Bunun yanı sıra bugüne kadar 234 bin 759 ücretsiz seyahat kartını, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerimize ulaştırdık. 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliğinde resmi, özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere ücretsiz okul servisi imkanı sunduk. THY'yle imzaladığımız protokolle, şehit yakını ve gazilerimiz için yüzde 50 indirimle uçakla seyahat etme imkanı sağladık. Bu hizmetten 2022 Ekim ayından bu yana 32 bin 909 şehit yakını ve gazimiz yararlandı. Benzer şekilde, 2013'ten bugüne 248 bin engelli vatandaşımız bu hizmetten yararlandı."

Göktaş, sosyal hizmetlerden yararlanan engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

THY'nin yüzde 100 iştiraki olan, 2008'den beri hizmet veren Anadolu Jet 'in geçen yıldan itibaren " AJet " olarak havacılık hayatına başladığını aktaran Bolat, bugün filosunda 95 uçakla, 30 ülkede 89 noktaya uçuşları olan bir ağa sahip olduklarını kaydetti.

"İNDİRİMLERDEN BUGÜNDEN İTİBAREN FAYDALANABİLECEKLER" THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise şehitlerin yakınlarına ve gazilere yönelik özel indirimleri ilgilendiren, ortaklıklarının tamamen engelsiz bir hayata doğru attığı adımların son haritasını oluşturan anlaşmanın imza töreni için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Aynı zamanda AJet'in de Yönetim Kurulu Başkanı olan Bolat, şirketin, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve engelli yolcular için özel kolaylıklar ve indirimler sağlayacağına dikkati çekerek, "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarda yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20 indirim sağlayacağız. Bu indirimlerden bugünden itibaren ofislerimiz veya çağrı merkezlerimizden faydalanabilecekler." dedi.

Engelli yolcular için de benzer indirimlerin sağlanacağını vurgulayan Bolat, "Engelli vatandaşlarımız da yurt içi uçuşlarda yüzde 20, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 25 indirimden faydalanacaklar. Milli bayrak taşıyıcı marka olmanın bilinciyle şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.