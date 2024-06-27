Otomotiv Oscarı sahibini buldu: ‘Yılın Otomobili’ ödülü Togg’un

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2024' yarışmasını Togg T10X kazandı. Yarışmada, OGD üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alan Togg T10X birinci seçildi. Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler belli oldu.

'Yılın Basın Lansmanı' ödülünü Gökçeada'da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, 'Yılın İnovasyonu' ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan 'Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu' ile Togg markasına ve 'Yılın Tasarımı' kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi. Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar, "Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına aldık" ifadelerini kullandı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş da ödül törenine katıldı.