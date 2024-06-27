SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8 oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 10:24 Güncelleme 27 Haziran 2024, 10:24
TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8 oldu.

HAZİRANDA YÜZDE 2,5 AZALIŞLA 95,8'E DÜŞTÜ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta 98,2 olan endeks haziranda yüzde 2,5 azalışla 95,8'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,7 azalarak 78,3'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 100,5 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalışla 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 düşüşle 108,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 azalarak 87,9 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 99
Mart 98,9 100
Nisan 102,4 99
Mayıs 103,8 98,2
Haziran 101,3 95,8
Temmuz 99,4
Ağustos 94,2
Eylül 95,5
Ekim 96,6
Kasım 95,3
Aralık 96,4
SON DAKİKA