TÜİK ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8 oldu.

HAZİRANDA YÜZDE 2,5 AZALIŞLA 95,8'E DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta 98,2 olan endeks haziranda yüzde 2,5 azalışla 95,8'e düştü.