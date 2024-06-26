THY, üçüncü kez "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu" ödülü aldı

Türk Hava Yolları (THY), World Finance tarafından, 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu' (Most Sustainable Flag Carrier Airline) ödülüne bir kez daha layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, üç yıldır üst üste bu ödülü almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bu ödülün sürdürülebilirliğe ve çevre yönetimine olan bağlılıklarının bir kanıtı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti: "Dijitalleşme alanında dünyanın ilk 3 havayolundan biri olmayı hedef olarak belirledik. 2050'ye kadar Karbon Nötr Havayolu olma taahhüdümüz doğrultusunda, 2022'de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımını iklim değişikliğiyle mücadele planlarımıza dahil ettik. 2023'te SAF kullanımımızı yeni rotalarla genişlettik. Yeni rotalar eklemeye ve tüm operasyonlarımızda sürdürülebilir uygulamaları temel almaya devam edeceğiz."