TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50'de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: "Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
TARİHLER DEĞİŞTİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yurtdışındaki toplantıları nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak faiz toplantılarının tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.
25 Temmuz 2024 tarihinde planlanan PPK toplantısının tarihi 23 Temmuz 2024 tarihine, 22 Ağustos tarihinde yapılması planlanan PPK toplantısının tarihi ise 20 Ağustos tarihine çekildi.