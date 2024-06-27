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TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50'de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: "Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılının 6. faiz kararını açıkladı. Buna göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi. Yapılan açıklamada, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." denildi. Öte yandan Merkez Bankası temmuz ve ağustos ayında yapacağı toplantının tarihini değiştirdi.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 11:29 Güncelleme 27 Haziran 2024, 14:42
TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50’de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılının 6. faiz kararını açıkladı.

FAİZ YÜZDE 50'DE SABİT TUTULDU
Buna göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

İşte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamanın tam metni:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir.

MB faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

DEZENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDA TESİS EDİLECEKTİR
Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

TARİHLER DEĞİŞTİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yurtdışındaki toplantıları nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak faiz toplantılarının tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

25 Temmuz 2024 tarihinde planlanan PPK toplantısının tarihi 23 Temmuz 2024 tarihine, 22 Ağustos tarihinde yapılması planlanan PPK toplantısının tarihi ise 20 Ağustos tarihine çekildi.

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