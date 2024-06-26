Fitch bankaların görünümünü düzeltti

Fitch Ratings, azalan dış finansman baskıları ve düşen makro riskleri gerekçe göstererek Türk bankacılık sektörünün görünümünü 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize etti. "Sektörün döviz likit varlıklarının önemli bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı, bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor" denilen açıklamada, bankacılık sektörünün kârlılığının geçen yıl yüksek olduğu, bu yıl karlılıkta azalma görülebileceği ama sektörün sermaye yapısının yeterli olduğu belirtildi.

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