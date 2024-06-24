SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Temmuzun 17-23-28'inde IBAN'a geçecek! 15.1 milyon emekli için yedinci ay duyurusu yapıldı

Temmuz ayı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir döneme işaret ediyor. Emeklilerin maaşlarının yanı sıra merakla beklenen zam oranlarının da açıklanacağı bu yoğun süreçte emekliler gelecek hafta maaşlarına yapılacak zam oranlarını öğrenecek. Öte yandan emekli maaşlarının ödeme tarihleri tahsis numaralarının son hanesine göre belirleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:26 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:26
Temmuzun 17-23-28’inde IBAN’a geçecek! 15.1 milyon emekli için yedinci ay duyurusu yapıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayına yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca emekli, maaş ödeme takvimini büyük bir dikkatle takip ediyor. Emekliler, özellikle yılın bu ilk ayında hem maaşlarını hem de zam oranlarını yakından izliyor.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ AYI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz'da,
Son rakamı 7 olanlar 18 Temmuz'da,
Son rakamı 5 olanlar 19 Temmuz'da,

Son rakamı 3 olanlar 20 Temmuz'da,
Son rakamı 1 olanlar 21 Temmuz'da,
Son rakamı 8 olanlar 22 Temmuz'da,

Son rakamı 6 olanlar 23 Temmuz'da,
Son rakamı 4 olanlar 24 Temmuz'da,

Son rakamı 2 olanlar 25 Temmuz'da,
Son rakamı 0 olanlar 26 Temmuz'da maaşlarını alacaklar.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TEMMUZ AYI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamları 9, 7 ve 5 olanlar 25 Temmuz'da,
Son rakamları 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz'da,

Son rakamları 8, 6 ve 4 olanlar 27 Temmuz'da,
Son rakamları 2 ve 0 olanlar 28 Temmuz'da maaşlarını alabilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Dijital telif şart! Google masada...
Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar’da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Türk Telekom
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
AK Parti’de yerelde bayrak değişimi! Başkan Erdoğan işaret etmişti! 7 il başkanı değişti! Hangi illerde kim görevlendirildi?
Irak 8 aşamalı planı duyurdu! Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemler devreye alınıyor
TL’ye geçiş tam gaz devam ediyor! 10 trilyon sınırı aşıldı
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etti! Çocuk kabul etmiyorum mesajı tepki topladı! Kızının ikinci telefonunu bulmuştu...
Son dakika haberleri... AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
A Milli Takımımız’ın 3 eski oyuncusu Çekya maçını masaya yatırdı: Hak eden formayı giysin, artık maceraya girilmesin!
HAVA DURUMU | Aşırı sıcaklara hazır olun! Meteoroloji o güne işaret etti! 41 dereceyi göreceğiz | 25 Haziran 2024 hava durumu
Tarihi zirve hazırlığı sürüyor! Kremlin’den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Borrell alçak planı ifşaladı: İsrail, Batı Şeria’yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde
Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar: BRICS için görüşmeler sürüyor
SON DAKİKA