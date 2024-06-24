SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kira gelir vergisi ne kadar, yüzde kaç olacak? Bankalar %20 kesinti mi yapacak? Vergi paketi belli oldu! Stopaj ne demek?

Yeni vergi paketinin detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte kira gelir vergisi konusu, kiracı ve mülk sahipleri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. En çok sorulan sorular arasında "Kira gelir vergisi yüzde 20 mi olacak?" sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 13:08 Güncelleme 24 Haziran 2024, 13:08
Kira gelir vergisi ne kadar, yüzde kaç olacak? Bankalar %20 kesinti mi yapacak? Vergi paketi belli oldu! Stopaj ne demek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni vergi paketinin detayları belli olmaya başladıkça, kira gelir vergisi konusundaki merak da artıyor. Mülk sahipleri ve kiracılar, "Kira gelir vergisi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını arıyor.

KİRA GELİR VERGİSİ YÜZDE 20 Mİ OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kira gelirlerinin tam beyan edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Gelir İdaresi'nin hazırladığı çalışmada kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınması öneriliyor. Buna göre yıllık istisna tutarı devam edecek. Kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilecek. Bankalar yüzde 20 kesinti yapacak.

2024 yılında kira gelirinin tarifenin üçüncü gelir dilimini (580 bin TL) aşmaması halinde beyanname verilmesi isteğe bırakılacak. Eğer aşarsa da beyanname verilecek ve tevkifatın mahsup edilmesi sağlanacak. Kira tutarından tevkifat yapılmasının etkisinin 40 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması, 2025 yılında elde edilen gelirlerden itibaren uygulanması öneriliyor.

Stopaj, kurumlar ve gelir vergisine bağlı olan kazançlara yönelik vergi tutarının, sağlanan gelir henüz sahibine geçmeden kesilmesi ve işin sahibi adına vergi dairesine yatırılması yoluyla toplanan bir vergi türüdür. Stopaj, sabit bir tutarla ifade edilemezken, ödeme türüne göre de değişkenlik gösterir. Ayrıca stopaj, kazancın bir yüzdesi olarak hesaplanır.

Stopajın amacı, vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır. Stopaj vergisi gelir sahibine geçmeden önce kesildiği için, vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesine ve kaçak riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Başta borsa ve tahvil kazançları olmak üzere menkul kıymet gelirlerinin birçoğu stopaj yoluyla vergilenir. Yapılan kesinti, işlemlerin gerçekleştiği aracı kurum ya da banka tarafından yapıldığı için yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek kalmaz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız
BBC’de pedofili heykeltıraş skandalı! İki kızına ve köpeğine cinsel tacizde bulunan Eric Gill’in heykeline 89 bin sterlinlik koruma
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
FETÖ’nün Karanlık Kurul üyesi Halit Esendir’den darbe itirafı! Elebaşı Fetullah Gülen’i işaret etti: Bilgisi vardı
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran’da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?
Netanyahu’nun isyanına karşılık ABD’den silah dolusu kargo! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı: Fosfor bombalarıyla saldırdılar
SON DAKİKA