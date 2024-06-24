Kira gelir vergisi ne kadar, yüzde kaç olacak? Bankalar %20 kesinti mi yapacak? Vergi paketi belli oldu! Stopaj ne demek?

Yeni vergi paketinin detayları belli olmaya başladıkça, kira gelir vergisi konusundaki merak da artıyor. Mülk sahipleri ve kiracılar, "Kira gelir vergisi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını arıyor.
Yeni vergi paketinin detayları belli olmaya başladıkça, kira gelir vergisi konusundaki merak da artıyor. Mülk sahipleri ve kiracılar, "Kira gelir vergisi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını arıyor.
KİRA GELİR VERGİSİ YÜZDE 20 Mİ OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süredir kira gelirlerinin tam beyan edilmesine yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Gelir İdaresi'nin hazırladığı çalışmada kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınması öneriliyor. Buna göre yıllık istisna tutarı devam edecek. Kira ödemelerinde tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilecek. Bankalar yüzde 20 kesinti yapacak.
2024 yılında kira gelirinin tarifenin üçüncü gelir dilimini (580 bin TL) aşmaması halinde beyanname verilmesi isteğe bırakılacak. Eğer aşarsa da beyanname verilecek ve tevkifatın mahsup edilmesi sağlanacak. Kira tutarından tevkifat yapılmasının etkisinin 40 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması, 2025 yılında elde edilen gelirlerden itibaren uygulanması öneriliyor.
Stopaj, kurumlar ve gelir vergisine bağlı olan kazançlara yönelik vergi tutarının, sağlanan gelir henüz sahibine geçmeden kesilmesi ve işin sahibi adına vergi dairesine yatırılması yoluyla toplanan bir vergi türüdür. Stopaj, sabit bir tutarla ifade edilemezken, ödeme türüne göre de değişkenlik gösterir. Ayrıca stopaj, kazancın bir yüzdesi olarak hesaplanır.
Stopajın amacı, vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır. Stopaj vergisi gelir sahibine geçmeden önce kesildiği için, vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesine ve kaçak riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Başta borsa ve tahvil kazançları olmak üzere menkul kıymet gelirlerinin birçoğu stopaj yoluyla vergilenir. Yapılan kesinti, işlemlerin gerçekleştiği aracı kurum ya da banka tarafından yapıldığı için yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek kalmaz.