Enflasyon hızla gerileyecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ekonomi programının ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde edilen kazanımların, doğru yolda ilerlendiğini gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, "Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli gerileme yaşanmıştır. Haziran ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir" denildi.

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