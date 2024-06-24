Rekabet Kurulu Tetra Laval ve Tetra Pak’ın sözlü savunma tarihini açıkladı

Rekabet Kurulu , Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme San. ve Tic. Litd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma aşamasına geldi.

SÖZLÜ SAVUNMA AŞAMASINA GELİNDİ

Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aseptik sıvı gıda dolum makineleri ile aseptik sıvı gıda ambalajı üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.