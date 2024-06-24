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Rekabet Kurulu Tetra Laval ve Tetra Pak'ın sözlü savunma tarihini açıkladı

Rekabet Kurulu, aseptik sıvı gıda dolum makineleri ile aseptik sıvı gıda ambalajı üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısının 23 Temmuz saat 10:30’da yapılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 12:02 Güncelleme 24 Haziran 2024, 12:07
Rekabet Kurulu Tetra Laval ve Tetra Pak’ın sözlü savunma tarihini açıkladı

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Rekabet Kurulu, Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme San. ve Tic. Litd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma aşamasına geldi.

SÖZLÜ SAVUNMA AŞAMASINA GELİNDİ
Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aseptik sıvı gıda dolum makineleri ile aseptik sıvı gıda ambalajı üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Rekabet Kurulunun 29.12.2022 tarihli kararıyla Tetra Laval Holding & Finance SA hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açılan soruşturmaya, 30.03.2023 tarihinde Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi taraf olarak eklenmişti. Soruşturmanın konusunu, anılan tarafların yüksek piyasa gücünü ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle ürün bağlama uygulaması yaparak rekabeti bozdukları iddiası oluşturuyordu.

Soruşturma kapsamında söz konusu teşebbüslerin, aseptik sıvı gıda dolum makineleri ile aseptik sıvı gıda ambalajı üretimi ve satışı pazarlarında, bağlama ve/veya üç boyutlu marka haklarının kullanılması yoluyla hakim durumlarını kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmedikleri inceleniyor.

Sözlü savunma toplantısı 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30'da Rekabet Kurumu merkez binasında yapılacak."

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