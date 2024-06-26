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2210-3820-5730 prim yaş günle emeklilik rotası çıktı! Adı soyadı listede olan yaşadı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, çalışma süresi ve yaş gibi kritik faktörlere bağlı olarak belirlenen erken emeklilik olanaklarında önemli değişikliklere gidiyor. Yeni düzenlemeler sayesinde erken emeklilik hedefi her zamankinden daha erişilebilir hale geliyor. SGK tarafından sunulan bu esnek şartlar doğru planlama ve bilinçli adımlarla birleştiğinde gerçek bir fırsata dönüşüyor.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 08:37 Güncelleme 27 Haziran 2024, 08:37
2210-3820-5730 prim yaş günle emeklilik rotası çıktı! Adı soyadı listede olan yaşadı

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Emeklilik hayalleri kuranlar için erken emeklilik oldukça cazip bir seçenek oluyor. Ancak erken emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi, çalışma geçmişi ve bazı özel durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte erken emeklilik hayallerinizi gerçekleştirebilecek farklı yöntemler ve dikkat etmeniz gerekenler!

720 Gün Kazandırıyor

Üç çocuğa kadar doğum yapan kadın çalışanlar, her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 güne (6 yıla) kadar borçlanma hakkına sahip. Çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması şartıyla, bu avantajdan yararlanarak erken emeklilik mümkün hale geliyor.

Askerlik Süresi Emeklilik Yolunda Avantaj Sağlıyor

Sigortalı olmadan önce askerlik görevini tamamlamış erkek çalışanlar için de erken emeklilik kapısı aralanabiliyor. Askerlik süresini borçlanarak sigorta başlangıç tarihini geri çekmek, emeklilik tarihini öne çekme fırsatı sunuyor.

15 Yıl Çalışanlara Kısmi Emeklilik İmkanı

15 yıl (3600 gün) prim ödemiş olan çalışanlar, kısmi emeklilik seçeneğinden faydalanabiliyor. Bu yöntemle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için farklı koşullar geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Sağlık Durumu ile Erken Emeklilik

Çalışamayacak durumda olan ve en az 1800 gün primi bulunan vatandaşlar, yaş şartı aranmaksızın malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilik için SGK tarafından onaylanmış bir sağlık raporu gerekmekte olup, bu durumda çalışmaya devam edilemiyor.

Engelli Çalışanlara Vergi İndirimi ve Erken Emeklilik Fırsatı

En az %40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi avantajından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu durumda çalışmaya devam edilmesi halinde emekli maaşı kesilmiyor.

Ağır İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde emeklilik süresinden ve yaş şartından avantaj sağlayabiliyor. Bu avantaj, erken emeklilik fırsatını da beraberinde getiriyor.

Engelli Çocuğu Olan Annelere Erken Emeklilik

Engelli çocuğu bulunan anneler, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ödedikleri primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebiliyor. Bu da annelerin erken emeklilik hakkı kazanmalarını kolaylaştırıyor.

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