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Tek evrakla şahane emeklilik kıyağı! 10-15 yıl primi dolduran turnayı gözünden vurdu

Günümüzde herkesin hayalini süsleyen emeklilik, çalışma hayatının belirli bir süre sonunda kazanılan haklarla mümkün oluyor. Ancak herkesin aynı şartlar altında emekli olması mümkün olmadığı için kısmi emeklilik seçeneği de giderek daha fazla ilgi görüyor. Fazla çalışma imkanı olmayanlar veya daha erken emekli olmak isteyenler için kısmi emeklilik seçeneği ön plana çıkıyor.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:01
Tek evrakla şahane emeklilik kıyağı! 10-15 yıl primi dolduran turnayı gözünden vurdu

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Az prim günü olanlar için emeklilik hayali artık daha erişilebilir hale geliyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişen yeni düzenlemeler 10, 12.5 ve 15 yıl primle emekli olma imkanı sunuyor. Peki, bu yeni sistemle kimler, nasıl emekli olabilecek?

10 YIL PRİMİ OLANLARA EMEKLİLİK FIRSATI

EYT Kapsamında Emeklilik: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK'lılar için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor.

Bu gruptakiler 3600 prim gününü tamamlayıp, ilgili yaş sınırına ulaştıklarında emekli olabiliyor.

Özellikle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduklarında emeklilik hakları devreye giriyor. Bu sürecin sonunda emekli aylığı, üç şartın son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.

Tarım İşçilerine Özel İmkanlar: Tarım işçileri için ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor.

1984'ten itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı. 2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle de avantajlarını koruyor.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK

SSK'lılar için Yeni Şartlar: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükseltildi. Bu, yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor. Ayrıca, 25 yıl sigortalı kalmış olmak ve ilgili yaş sınırını doldurmuş olmak gerekiyor.

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