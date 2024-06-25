Tek evrakla şahane emeklilik kıyağı! 10-15 yıl primi dolduran turnayı gözünden vurdu

Özellikle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduklarında emeklilik hakları devreye giriyor. Bu sürecin sonunda emekli aylığı, üç şartın son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.

Tarım İşçilerine Özel İmkanlar: Tarım işçileri için ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor.

1984'ten itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı. 2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle de avantajlarını koruyor.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK SSK'lılar için Yeni Şartlar: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükseltildi. Bu, yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor. Ayrıca, 25 yıl sigortalı kalmış olmak ve ilgili yaş sınırını doldurmuş olmak gerekiyor.