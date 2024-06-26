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Yeni vergi düzenlemesi vatandaşa ek yük mü getirecek? Spekülasyonlara en net yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi düzenlemesini Meclis’e sunmaya hazırlanırken muhalefet kanadından halkı galeyana getirmek için bir hamle geldi. Muhalif birkaç siyasetçi, yeni vergi düzenlemesinin vatandaşa ek yük getireceğini iddia etti. Peki gerçekten yeni vergi düzenlemesi vatandaşa ek yük mü getirecek? Konuyla ilgili en net yanıt AK Parti’den geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 08:43 Güncelleme 26 Haziran 2024, 08:51
Yeni vergi düzenlemesi vatandaşa ek yük mü getirecek? Spekülasyonlara en net yanıt!

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Ekonomik program kapsamında hazırlıkları devam eden vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar AK Parti'yi harekete geçirdi. Muhalefetin yeni algı operasyonlarına karşı arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Şuraya da buraya da vergi gelecek' gibisinden açıklamaların çoğu spekülatiftir.

Bunlar vatandaşımıza yük getirmek için vergi adaletsizliğinin söz konusu olduğu yerlerde vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır" açıklaması yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da, yapılanları "ucuz eleştiri" olarak nitelendirdi ve paketin içeriği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

UCUZ ELEŞTİRİLER
Yeni vergi paketi üzerinden, malum medya ve yardakçıları her zaman ki gibi vatandaşlarımızı kışkırtmaya yönelik tezvirat üretimini sürdürüyor.

Yıllardan beri 'az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın' diyenler, reform niteliği taşıyan yeni vergi paketine ucuz eleştiriler yöneltiyorlar.

GIDA VE ZARURİ İHTİYAÇLAR
Öncelikle yeni vergi paketi konusunda çarpıtmalara kesinlikle kulak asmayınız. Gıda başta olmak üzere, zaruri ihtiyaçlar dahlinde hiçbir konuda vergi artışı olmayacak.

3 MİLYAR DOLAR
Öncelikle çok uluslu şirketlerden küresel asgari kurumlar vergisi alınacak. Ülkemizde 2 binden fazla çok uluslu şirket iştiraki bulunmakta ve yapılan incelemelerde büyük vergi kayıpları gözlendi.

Yeni paketle bu küresel şirketlerden yaklaşık 3 milyar dolar vergi geliri oluşturacak bir düzenleme geliştirildi.

5 YILDIR VERGİ ÖDEMEYENLER
Zirai, ticari ve serbest meslek sahiplerine yönelik düzenleme ise çok hakkaniyetli. Bu grupta işletme sahibi birçok vatandaşımız vergisini öderken, bazı şirketlerde ise vergi kaçağı tespit ediliyor. Şöyle düşünün, milyonlarca liralık ticaret var.

Sabah'ta yer alan habere göre, Şirket 5 yıldır sürekli zararda ya da işletme var ama müşterisi yok. 1 TL vergi ödenmemiş. Hepimiz biliyoruz ki; birçok meslek grubu ödemeleri elden nakit olarak alıyor. Artık bu durum ortadan kalkacak.

Serbest meslek grupları minimum asgari ücret kazandı sayılacak ve üzerinden vergilenecek. Diğer şirketlerde ciro üzerinden belli bir oranda vergi ödeyecekler.

YAP-İŞLET DEVRET
Yap-işlet-devret modeli ile kamu-özel işbirliği projeleri ile faaliyet gösteren kurumlar elde ettikleri kazançlar üzerinden vergileri yüzde 30'a çıkartılacak.

VERGİ KAÇAKLARI
Büyük ticari faaliyet yürüten gruplar ve hepimizin bildiği vergi kaçağı oluşturan alanlar hariç herhangi bir ek vergi pakette bulunmamaktadır.

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