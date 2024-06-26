Yeni vergi düzenlemesi vatandaşa ek yük mü getirecek? Spekülasyonlara en net yanıt!

Yeni paketle bu küresel şirketlerden yaklaşık 3 milyar dolar vergi geliri oluşturacak bir düzenleme geliştirildi.

5 YILDIR VERGİ ÖDEMEYENLER

Zirai, ticari ve serbest meslek sahiplerine yönelik düzenleme ise çok hakkaniyetli. Bu grupta işletme sahibi birçok vatandaşımız vergisini öderken, bazı şirketlerde ise vergi kaçağı tespit ediliyor. Şöyle düşünün, milyonlarca liralık ticaret var.

Sabah'ta yer alan habere göre, Şirket 5 yıldır sürekli zararda ya da işletme var ama müşterisi yok. 1 TL vergi ödenmemiş. Hepimiz biliyoruz ki; birçok meslek grubu ödemeleri elden nakit olarak alıyor. Artık bu durum ortadan kalkacak.

Serbest meslek grupları minimum asgari ücret kazandı sayılacak ve üzerinden vergilenecek. Diğer şirketlerde ciro üzerinden belli bir oranda vergi ödeyecekler.