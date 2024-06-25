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Piyasa uzmanı gram altının pik yapacağı tarihi açıkladı! Altın fiyatlarında okkalı rakam!

Piyasa analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik önemli bir uyarıda bulunuyor: "Altın yükselişe geçiyor, hazırlıklarınızı yapın!" Bu açıklamayla birlikte, gram altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir artış göstereceğini detaylı bir şekilde anlatan Memiş, altın piyasasına olan ilginin giderek arttığını vurguluyor. Şu anki gram altın değerleri ve geleceğe dair projeksiyonlar, piyasa izleyicileri tarafından dikkatle takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:41 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:41
Piyasa uzmanı gram altının pik yapacağı tarihi açıkladı! Altın fiyatlarında okkalı rakam!

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Ekonomik gelişmeleri takip eden vatandaşların odak noktasında olan altın fiyatları, yoğun ilgi çekiyor. Altın piyasasındaki güncel durumları öğrenmek isteyenler için uzmanlar tarafından sürekli yeni tahminler yapılmaktadır. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki beklenen 'ralli' için tarih verdi ve hem ons altın hem de gram altın için zirve tahminlerini açıkladı. Memiş, tahminlerinin şaşırtıcı olmayacağını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki beklenen 'ralli' için tarih verdi ve hem ons altın hem de gram altın için zirve tahminlerini açıkladı. Memiş, tahminlerinin şaşırtıcı olmayacağını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Finansal analist İslam Memiş, gram altın için bir tarih öngörerek yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Dolar kurunun yükselişi ve Türkiye'nin BRICS üyeliği ile ilgili açıklamaların etkilerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, bu artışın nedenlerini anlattı.

Ons altın için 2250 - 2280 aralığının bir süre daha devam edeceğini ifade eden Memiş, "Mevcut küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında, enflasyon ciddi bir risk olmaya devam ediyor." dedi ve ons altın için 2600 – 3000 dolar aralığını beklediğini açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, gram altınla ilgili beklentilerini de dile getirdi. Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında bir yükseliş beklediğini söyleyen Uzman, "Gram altına baktığımızda, dolar kurunun mevcut seviyede kalacağını sanmıyorum. Hem doların hem de ons altının yükselişi, gram altın için 2700 lira seviyesini güçlü bir direnç noktası haline getirecektir." ifadelerini kullandı.

"Sonrasında 3000 lira gelecek. Daha da önemlisi, öngörülemeyen bir gerginlik yaşanırsa, fiyatın 3500 liraya kadar çıkabileceğini düşünüyorum." diyen İslam Memiş, Temmuz ayı itibarıyla altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin süreceğini ve yeni zirveler beklediğini ifade etti.

Ayrıca bayram sonrasında altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş öngördüğünü belirtirken, yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünen kişileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Bu yazıda tarafımızca verilmiş herhangi bir yatırım tavsiyesi yoktur.

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