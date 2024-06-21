ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 || Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi? Ara zam yapılacak mı?

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artışlar sonrasında, asgari ücrete ilişkin ara zam beklentileri yeniden gündeme geldi.
Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artışlar sonrasında, asgari ücrete ilişkin ara zam beklentileri yeniden gündeme geldi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete ara zam yapılması beklenmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a gazeteciler tarafından yöneltilen soruya Bakan şu yanıtı vermişti; "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Mevcut asgari ücret 2024 Ocak itibariyle yapılan zam sonrasında 20,002.50 TL'ye yapılan kesintiler sonrasında net 17,002.12 TL'ye yükseltilmişti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile brüt asgari ücret 20 bin 2 lira olurken, net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.
Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL
Asgari Ücret Net: 17.002 TL
Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL
SGK Günlük Borçlanma Tutarı: 213,35 TL
GSS Primi (aylık): 599,44 TL
GSS Primi (yıllık): 7.200 TL
Aylık NET Asgari Ücret: 17.002 TL
Saatlik NET Asgari Ücret: 75,56 TL
Günlük NET Asgari Ücret: 680,08 TL
Haftalık NET Asgari Ücret: 4.250,5 TL
Aylık BRÜT Asgari Ücret: 20.002 TL
Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 88,89 TL
Günlük BRÜT Asgari Ücret: 800,08 TL
Haftalık BRÜT Asgari Ücret: 5.000,5 TL