Borsa İstanbul’da sermaye girişi artacak

Borsa İstanbul'da yeni rekor beklentisi arttı. Geçen hafta bayram tatili sebebiyle sadece 2 gün işlem gören ve bu sürede yüzde 2.86 yükselen BIST 100 Endeksi yeni haftaya yatay seyirde başlarken, uzmanlar 28 Haziran'da Türkiye'nin gri listeden çıkışına karar verilirse borsada kartların yeniden karılacağını söyledi.

Gri listeden çıkış halinde dış sermaye girişinin yükseleceği; en fazla bankacılık ve enerji gibi sektörlerin pozitif etkilenebileceği belirtildi. Ekonomist Tuncay Turşucu, "Endekste 10.750 puanın üzerinde kalıcılık halinde 12.000 beklentisi artabilir" yorumunu yaptı.