Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor!

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ama kırılan rekorlarla, ekonomiye sağladığı katkılarla konuşulmaya devam ediyor. Yaklaşık 35 milyon kişinin yer değiştirdiği bayram tatilinde; yollarda trafik, gidilen rotalarda nüfus rekorları kırıldı. Otellerin yanı sıra ulaşım firmaları, kafeler, restoranlar, marketler, hediyelik eşya mağazaları, akaryakıt ve şarj istasyonları da kazandı. Esnafın da yüzü güldü. İşte rakamlarla bayram bilançosu... 52 BİN



819 UÇAK HAVALANDI

- 14-23 Haziran'da havalimanları rekor sayıda yolcu ağırladı. Ülke genelinde 52 bin 819 uçuşla 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi.

- İstanbul Havalimanı'nda bu tarihlerde 15 bin 541 uçuşla 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet sunulurken, 23 Haziran günü 261 bin 916 yolcuyla yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.

- 14-23 Haziran'da 2 bin 858 uçak trafiği yaşanan ve 408 bin 920 yolcuya hizmet verilen Esenboğa Havalimanı'nda ise bu yılın rekoruna 14 Haziran günü 46 bin 69 yolcu sayısıyla ulaşıldı.

- İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 bin 429 uçak trafiğiyle 386 bin 292 yolcuya hizmet verilirken, 21 Haziran günü bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 43 bin 508 yolcu ağırlandı.

4 MİLYON KİŞİ ANTALYA'YA

- Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda bin 453 uçuş ve 224 bin 972 yolcu trafiği yaşandı, 20 Haziran'da 26 bin 762 yolcu ile bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde bin 705 uçak trafiğiyle 285 bin yolcuya hizmet verilirken, 17 Haziran'da 31 bin 728 kişiyle yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

- Antalya'ya bayram tatilinde 4 milyon kişi geldi. Kente 1 milyon 20 bin araç giriş yaparken, Antalya Havalimanı'nda da 10 bin 198 uçak trafiği gerçekleşti, 1 milyon 756 bin yolcuya hizmet verildi.



TATİLCİ DEŞARJ ARAÇLAR ŞARJ OLDU

Bayram tatilinde elektrikli araç şarj süresinde re rekor kırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre; 15-23 Haziran döneminde toplam 3.6 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleşti. Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelindeki 19 bin 761 elektrikli şarj soketinde yaklaşık 184 bin şarj işlemi yapılarak 140 bin 935 saatlik rekor şarj süresine ulaşıldı.



50 BİN TÜRK YUNAN ADALARINDA

- 50 bin nüfuslu Çeşme, 9 günlük tatilde 1.2 milyon kişiyi ağırladı. İlçeye 288 bin 915 araç giriş yaptı.

- Ayvalık da bayram tatilinde yüzde 100 doluluk rakamlarını yakaladı. Bu süreçte Ayvalık'ın nüfusu 1 milyon kişiyi aştı.

- Safranbolu bayram tatilinde günübirlik ziyaretçiler de dahil 1 milyon 225 bin misafirini doğa ve tarihle iç içe ağırladı.

- Türk tatilcilerin Yunan adalarına ilgisi de büyük oldu. 9 günlük bayram tatilinde Yunan adalarını 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Midilli'de 13 bin, Samos'ta 15 bin, Sakız'da 11 bin Türk tatil yaptı.