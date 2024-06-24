Yapay zeka ile 97 milyona iş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına göre yapay zekanın 97 milyon istihdam yaratmasının beklendiğini belirterek, "Bu alanda teknoloji okuryazarlığını artırıp yapay zeka temelli gelişmeleri ders konusu olarak çocuklarımıza gösterirsek bu geçiş sürecini daha sağlam temeller üzerine kurarız" dedi.

Erkul, küresel şirketlerin teknoloji ve yapay zeka alanlarında önde gelen Türk şirketleriyle gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların ekonomi ve teknoloji şirketlerinin büyümesi için fayda sağladığını söyledi.