Emekli olurken kazandıran tarih: Nasıl hesaplanıyor? Haziran mı Temmuz mu?

TAZMİNATA ETKİSİ VAR Haziran'da ya da Temmuz'da emekli olanların maaş hesabı değişmese de bir tazminat farkı söz konusu. Giydirilmiş brüt maaşı kıdem tazminatı tavanını aşan çalışanların emeklilik için Temmuz ayını beklemesi avantajına.





Halen kıdem tazminatında tavan 35 bin 58 lira. Bu tavana memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Tahminler yüzde 20-21 seviyelerinde artış olacağı yönünde. Buna göre Temmuz-Aralık döneminde emekli olanlar için kıdem tazminatı tavanının 42 bin lira seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

Yani şimdi işten ayrılan için yıllık tazminat en yüksek 35 bin liradan hesaplanırken, Temmuz'dan sonra bu rakam 42 bin lira olacak. 35 bin liradan fazla maaşı olanlar 1 ay bekleyip daha fazla tazminat alacak. Ayrıca bazı işverenler Temmuz'da çalışanlarına zam yapmayı planlıyor. Bu işyerlerinde çalışanlar da emekli olmak için beklerse avantajlı olacak.