Google yetkilileri Meclis’e geliyor

TBMM Genel Kurulu, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında 'dijital telif' gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek.