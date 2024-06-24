Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

EK ÖDEMEDE NELER DEĞİŞECEK? Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 7 bin 135 liranın üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu maaş sınırı Temmuz'da değişecek.





ZAMLAR VE EK İYİLEŞTİRMELER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Aynı tarihlerde ek iyileştirmeler de karara bağlanacak. Ancak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme gerekecek. Yasal düzenlemeler maaş ödeme tarihlerine yetiştirilirse SSK ve Bağ-Kur'lular tüm artışları aynı anda 17-28 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ise Temmuz ayı başında maaşlarını zam yansıtılmadan alacak. Oluşan zam farkı ay içinde ödenecek.

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