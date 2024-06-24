Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Önümüzdeki ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca iyileştirme formülleri masaya yatırılacak. Peki artışlar nasıl uygulanacak? İşte detayları...
KÖK AYLIK, TABAN MAAŞ NEDİR?
Emekli aylığı, kişinin çalışma hayatındaki kazançları, primleri dikkate alınarak bağlanıyor. Bu, emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave ediliyor. Taban aylık ise emekliye yapılan en düşük ödeme oluyor. Eğer kök aylık ve ek ödemenin toplamı, taban aylığın altındaysa Hazine tarafından bir destek ödemesi yapılıyor. Bu ödeme e-Devlet'te '5510 Ek 19 Miktarı' olarak görülüyor.
EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM ORANLARI NASIL YANSITILIYOR?
Temmuz zammının oranı enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 25-26, memur emeklilerinde yüzde 20-21 seviyelerinde bekleniyor. Emeklilere yasal mevzuat kapsamında yapılan artışlar, yatırılan tutara değil kök aylığa yansıtılacak. Örneğin; kök aylığı 9 bin lira olan bir SSK emeklisi, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyor.