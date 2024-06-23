SPK yeni halka arz olacak şirketler! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? FLO, Golda, Armada, Soybaş, Acacia, Mopaş...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan yeni halka arzlar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu hafta iki şirket talep toplama sürecine giriyor. Yatırım yapmayı düşünenler, yeni halka arz olacak firmaların kaç lot verdiğini, fiyatlarını ve talep toplama tarihlerini araştırıyor. İşte, halka arz takvimi ve detayları...
HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ
Yeni halka arzlar arasında bu hafta Seğmen Kardeşler Gıda ile Efor Çay Sanayı yer alıyor.
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi
Şirket 26-27-28 Haziran tarihlerinde halka arz oluyor. Seğmen Gıda'nın halka arz fiyatı 30 TL olarak duyuruldı. 59.000.000 pay dağıtılacak. Talep toplama süreci ardından firma SEGMN kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Efor Çay Sanayi
Efor Çay halka arzı 26-27-28 Haziran günlerinde ve 14.50 TL fiyat ile olacak. Şirketin toplam dağıtılacak payı 90.000.000 lot şeklinde. Eşit dağıtımla halka arz olacak şirket EFORC kodu iile Yıldız Pazar'da işlem görecek.