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Bakan Tekin'den mülakat yorumu: Tedbirleri aldık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin "Bu sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Bakan Tekin’den mülakat yorumu: Tedbirleri aldık

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin "Bu sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Tüm süreci elektronik ortamda takip edeceklerini, alınan tüm önlemlere rağmen öngöremedikleri bir biçimde adaletsizliğe sebebiyet verecek her kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yapacağını bildiren Tekin, "Müsaade etmeyeceğiz böyle bir şeye" diye konuştu. Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin de "Sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda hizmet içi eğitimlerin planlanacağı, organize edileceği bir yer. Burası aynı zamanda okul müdürü, müdür yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunan arkadaşlarımızın eğitileceği yer" bilgilerini paylaştı. Bakan Tekin, akademinin aynı zamanda diğer kamu kurumları ya da özel kurumlara da eğitim verebilecek bir altyapıya sahip olduğuna işaret etti.

Bir yılın sonunda okullarda devamsızlıkla ilgili çok ciddi mesafe kat ettiklerini belirten Bakan Tekin, "Devamsızlık oranlarında yüzde 30'a yakın azalma ortaya çıktı" dedi. Bütün öğretmenlerin bugünden itibaren mesleki çalışma programlarının başlayacağını hatırlatan Tekin, "Burada da bütün öğretmenlerimize değişen müfredatla ilgili genel bir bilgilendirme ayrıca yapacağız ama 720 bin öğretmen önümüzdeki yıl yeni müfredata göre ders okutacak, öğretmenlik yapacak arkadaşlarımız da yeni müfredatla ilgili olarak bir eğitim süreci alacaklar" ifadesini kullandı.

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