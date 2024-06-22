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Engelli aracında yeni dönem başlıyor

Önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine gelecek yeni vergi paketinde engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Engelli aracında yeni dönem başlıyor

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Önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine gelecek yeni vergi paketinde engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Engellilere uygulanan pozitif ayrımcılık kapsamında araç alımlarında KDV ve ÖTV muafiyetleri uygulanırken, bu durum bazı engellilerin akrabaları tarafından üzerlerine araç alınması ile suistimal ediliyordu. Bu da devlette büyük bir vergi kaybına sebebiyet veriyordu. Türkiye'de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutuluyor. Bu muafiyet kapsamında yalnızca bu yılın ilk 3 ayında 76 bin 953 araç satışı gerçekleştirildi. Meclis'e gelecek düzenleme için iki alternatif üzerinde çalışıldığı öğrenildi. İlk alternatifte istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her yıl yeniden değerleme oranında artan tutarın yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması üzerinde çalışılıyor. İkinci alternatifte ise ÖTV Kanunu'ndaki istisnanın kaldırılması, teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması, engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınarak ilgili bakanlık tarafından nakit desteği verilmesi üzerinde çalışılıyor.

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