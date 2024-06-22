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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Alternatifleri değerlendiriyoruz

Vergi düzenleme taslaklarının etki analizleri tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknik çalışmalarda doğal olarak çeşitli alternatifler değerlendirilmekte. Çalışmalar tamamlanıp resmi teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar, spekülasyondan öteye geçmeyecektir. Etki değerlendirmede temel çerçevemiz; vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumak" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Alternatifleri değerlendiriyoruz

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Vergi düzenleme taslaklarının etki analizleri tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknik çalışmalarda doğal olarak çeşitli alternatifler değerlendirilmekte. Çalışmalar tamamlanıp resmi teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar, spekülasyondan öteye geçmeyecektir. Etki değerlendirmede temel çerçevemiz; vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumak" dedi. Yılmaz, şunları söyledi:

■ Büyüme, ihracat ve istihdam artışı sürdürülürken, bütçe açığının ve cari açığın düştüğü, rezervlerin ve risk göstergelerinin iyileştiği sağlam bir zeminde; Haziran'dan başlamak üzere aylık ve yıllık enflasyon oranlarında belirgin düşüş göreceğiz.
■ 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli enflasyon için programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.
■ Sağlayacağımız başarı, ülkemizi uluslararası arenada farklı bir lige taşıyacaktır.

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