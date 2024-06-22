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Çalışan annelere izin ve para desteği

Doğum oranlarındaki düşüşle birlikte çalışan annelere yeni destekler için kollar sıvanırken, hem doğum izninin uzatılması hem de maaşta iyileştirme, kira ya da kreş desteği gibi formüller gündeme geldi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Çalışan annelere izin ve para desteği

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Hükümet, azalan doğum oranlarının ardından harekete geçti. Annelere destek için konuyla ilgili bakanlıklar çalışmalara başladı. Bu kapsamda özellikle doğum izninin uzatılması üzerinde duruluyor. Konu, geçtiğimiz haftalarda MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Kadınların doğum izninin 4 aydan 1 yıla uzatılması yönündeki talepleri MKYK'ya taşınmış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Bize ne düşerse varız" yanıtını vermişti. AK Parti kurmaylarının, atılacak adımların sadece doğum izniyle sınırlı kalmaması gerektiği, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi yönünde görüş dile getirdiği belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre, ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadınların özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de gündeme taşındı. Çalışmalar kapsamında annelerin emekliliğini kolaylaştıracak adımların da ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Masaya taşınması beklenen bir formül de kadınların sigorta başlangıcından önceki doğumlar için de borçlanma yapabilmesi olacak. Hazırlanacak formüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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