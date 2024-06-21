Yenilebilir enerjide hedef ilk 10! Türkiye yenilebilir enerji payını artırıyor! 2053’te net sıfır emisyon!

50 MİLYAR DOLARI AŞTI

Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokülte 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji 1691 megavat kapasite ile kurulu güce katkıda bulunuyor.

Böylelikle, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 12 Haziran itibarıyla toplam kurulu gücün yüzde 57,2'sine ulaştı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aşarken, kurulu güç kaynak ve il bazında farklılıklar gösteriyor.

DÜNYADA İLK 11'DE

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artarken dünya sıralamasında da ilk 10 ülke arasına girme çabası devam ediyor. Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal kaynakları dahil tüm kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket eden Türkiye, sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğu yüzde 1'in altında olmasına rağmen, 2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyor.