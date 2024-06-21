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Yenilebilir enerjide hedef ilk 10! Türkiye yenilebilir enerji payını artırıyor! 2053'te net sıfır emisyon!

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında yapılan derlemeye göre Türkiye’nin, yenilenebilir enerji kurulu gücü 12 Haziran itibarıyla toplam kurulu gücün yüzde 57,2'sine ulaştı. Özellikle elektrik kurulu gücü artarken dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi hedefleyen Türkiye, 2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyor.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 13:40 Güncelleme 21 Haziran 2024, 13:45
Yenilebilir enerjide hedef ilk 10! Türkiye yenilebilir enerji payını artırıyor! 2053’te net sıfır emisyon!

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Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 12 Haziran itibarıyla toplam kurulu gücün yüzde 57,2'sine ulaştı.

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü bu dönemde 110 bin 339 megavata ulaştı.

Toplam kurulu güç içerisinde en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi ile ilk sırada 23 bin 855 megavatla barajlı hidroelektrik santralleri yer alıyor. Bunu 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgar santralleri takip ediyor.

50 MİLYAR DOLARI AŞTI
Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokülte 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji 1691 megavat kapasite ile kurulu güce katkıda bulunuyor.

Böylelikle, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 12 Haziran itibarıyla toplam kurulu gücün yüzde 57,2'sine ulaştı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aşarken, kurulu güç kaynak ve il bazında farklılıklar gösteriyor.

DÜNYADA İLK 11'DE
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artarken dünya sıralamasında da ilk 10 ülke arasına girme çabası devam ediyor.

Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal kaynakları dahil tüm kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket eden Türkiye, sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğu yüzde 1'in altında olmasına rağmen, 2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyor.

İLK SIRADA ÇİN VAR
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı yenilenebilir enerji kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor.

Yenilenebilir kurulu gücü sıralamasında Brezilya'yı Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor. Daha önceki sıralamada 12'nci olan Türkiye, 11'inci sırada yer alıyor.

Öte yandan, teknolojik gelişmeleri sistemine dahil etmeyi hedefleyen Türkiye'de 2022 sonundan itibaren tahsis edilen toplam 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi projeleri için 10 yıl içinde 19 milyar avroluk yatırım yapılacağı hesaplanıyor.

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