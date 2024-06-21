SSK, Bağ-Kur’lular için yüksek maaş alma formülü! Emekli maaşını arttırmak mümkün! Haziran, Temmuz ayları...

Türkiye'de emekli maaşları hesaplanırken, bir önceki yılın enflasyon oranı dikkate alınıyor. Bu nedenle, emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Bu durum, başvuru tarihlerinin önemini ortaya çıkarıyor. İşte emekli maaşını arttırmanın formülü...

🔴Temmuz ayında verilen dilekçelerde ise ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ekleniyor. Dolayısıyla, Haziran ile Temmuz arasında maaş açısından bir fark bulunmuyor.

🔴Her iki durumda da emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılın aralık ayına göre ortalama kazanç üzerinden güncelleme yapılıyor.

🔴 Haziran veya Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenler arasında emekli aylığı açısından bir fark oluşmuyor.

ARALIK VE OCAK BAŞVURULARI

🔴 Aralık ayında dilekçe verenler ile Ocak ayında dilekçe verenler arasında emekli aylığı farkı olabilir.

🔴Aralık ayında dilekçe verenler için önceki yılın enflasyon ve büyümesine göre hesaplama yapılırken, Ocak ayında dilekçe verenler için ise daha sonraki yılın verileri baz alınır.

🔴 Bu durum, yıl içindeki emekli zamlarının güncelleme katsayısından daha fazla veya daha az olmasına bağlı olarak emekli aylığının değişmesine neden olabilir.