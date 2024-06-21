SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK, Bağ-Kur'lular için yüksek maaş alma formülü! Emekli maaşını arttırmak mümkün! Haziran, Temmuz ayları...

Türkiye'de emekli maaşları, hesaplanırken enflasyonun etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacakların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri başvuru tarihidir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 09:26 Güncelleme 22 Haziran 2024, 09:26
SSK, Bağ-Kur’lular için yüksek maaş alma formülü! Emekli maaşını arttırmak mümkün! Haziran, Temmuz ayları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de emekli maaşları hesaplanırken, bir önceki yılın enflasyon oranı dikkate alınıyor. Bu nedenle, emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Bu durum, başvuru tarihlerinin önemini ortaya çıkarıyor. İşte emekli maaşını arttırmanın formülü...

HAZİRAN VE TEMMUZ BAŞVURULARI

🔴 Haziran veya Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenler arasında emekli aylığı açısından bir fark oluşmuyor.

🔴Her iki durumda da emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılın aralık ayına göre ortalama kazanç üzerinden güncelleme yapılıyor.

🔴Temmuz ayında verilen dilekçelerde ise ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ekleniyor. Dolayısıyla, Haziran ile Temmuz arasında maaş açısından bir fark bulunmuyor.

ARALIK VE OCAK BAŞVURULARI

🔴 Aralık ayında dilekçe verenler ile Ocak ayında dilekçe verenler arasında emekli aylığı farkı olabilir.

🔴Aralık ayında dilekçe verenler için önceki yılın enflasyon ve büyümesine göre hesaplama yapılırken, Ocak ayında dilekçe verenler için ise daha sonraki yılın verileri baz alınır.

🔴 Bu durum, yıl içindeki emekli zamlarının güncelleme katsayısından daha fazla veya daha az olmasına bağlı olarak emekli aylığının değişmesine neden olabilir.

ÇALIŞANLAR İÇİN KIDEM TAZMİNATI

⚪ Temmuz ayı, çalışanlar için kıdem tazminatı açısından önemli bir dönemdir çünkü bu dönemde kıdem tazminatı tavanı memurlara yapılan zam kadar artar. Yüksek maaş alan sigortalılar için bu durum daha yüksek tazminat anlamına gelebilir. Dolayısıyla işten çıkış planları yaparken, bu tarihin dikkate alınması önemlidir.

⚪ Emeklilik dilekçesi verirken başvuru tarihinin, emekli aylığı ve kıdem tazminatı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Haziran ve Temmuz başvuruları arasında maaş açısından fark olmamasına karşın, Aralık ve Ocak başvuruları arasında farklılık gözlenebilir. Bu nedenle sigortalılar, başvuru tarihlerini seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde 597 kaza meydana geldi! 13 kişi hayatını kaybetti
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Türk Telekom
Manisa’da yangın kontrol altında | Uşak, Çanakkale, Siirt, Mardin, Bingöl, Adana ve İzmir’de alevler dizginlendi
5 milyonluk aşk tuzağı! Bodrum tatili kabusla bitti
Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışmıştı! Hakime Gül A. hakkındaki haberlere erişim engeli aldırdı! Neden Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği?
Kayıt dışılıkla sıkı mücadele! Kirayı elden veren ve POS cihazını kullandıran yandı! Normalin 3 katını ödeyecekler
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında ateşkes mi yapılacak?
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
Çınar ve Mazıdağı’ndaki anız faciasında can kaybı yükseliyor! Ne kadar alanda zarar var? Diyarbakır ve Mardin’e acil yardım ödeneği
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
İki takıma da yaramadı! Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı...
İsrail’in kanlı ’güvenli bölge’ oyunu! Önce göçe zorla sonra katlet | Soykırım tankları Refah’taki çadır kenti vurdu: Çok sayıda şehit
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a! Sarı kırmızılılar bonservis ödemeden transferi bitirebilir
SON DAKİKA