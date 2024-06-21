Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?

Doğum oranlarındaki düşüş hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azalan doğum oranlarıyla ilgili olarak "Alarm veriyor" sözlerinin ardından annelere destek hazırlıkları için düğmeye basıldı. Konuyla ilgili bakanlıklar çalışmalara başladı. Özellikle doğum izni nin uzatılması üzerinde duruluyor. Çalışmalar kapsamında doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyet hesaplanırken, çalışan kadın sayısı, doğum oranı ve işten uzak kalma sürelerinin etkileri masaya yatırılarak bir yol haritası hazırlanacak.

Konu, geçtiğimiz haftalarda MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Kadınların doğum izni nin 4 aydan 1 yıla uzatılması yönündeki talepleri MKYK'ya taşınmış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Bize ne düşerse varız" yanıtını vermişti.

KREŞ, KİRA DESTEĞİ

Edinilen bilgiye göre; AK Parti kurmayları, atılacak adımların sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiği, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi yönünde görüşlerini dile getirdi. İkinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadınların özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de gündeme taşındı.