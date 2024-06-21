SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?

Doğum oranlarındaki düşüşle birlikte harekete geçen hükümet, çalışan annelere yeni destekler için düğmeye bastı. Doğum izninin 1 yıla uzatılmasının yanı sıra maaşta iyileştirme, kira ya da kreş desteği gibi formüller de gündemde. Peki doğum izni uzatılacak mı? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 12:54 Güncelleme 21 Haziran 2024, 13:06
Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Doğum oranlarındaki düşüş hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azalan doğum oranlarıyla ilgili olarak "Alarm veriyor" sözlerinin ardından annelere destek hazırlıkları için düğmeye basıldı. Konuyla ilgili bakanlıklar çalışmalara başladı. Özellikle doğum izninin uzatılması üzerinde duruluyor. Çalışmalar kapsamında doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyet hesaplanırken, çalışan kadın sayısı, doğum oranı ve işten uzak kalma sürelerinin etkileri masaya yatırılarak bir yol haritası hazırlanacak.

Konu, geçtiğimiz haftalarda MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Kadınların doğum izninin 4 aydan 1 yıla uzatılması yönündeki talepleri MKYK'ya taşınmış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Bize ne düşerse varız" yanıtını vermişti.

KREŞ, KİRA DESTEĞİ
Edinilen bilgiye göre; AK Parti kurmayları, atılacak adımların sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiği, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi yönünde görüşlerini dile getirdi. İkinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadınların özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de gündeme taşındı.

ÇOCUĞA GÖRE YAŞ DESTEĞİ
Çalışmalar kapsamında annelerin emekliliğini kolaylaştıracak adımların da ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin devreye alınması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.

BORÇLANMA İMKANI
Masaya taşınması beklenen bir formül de doğum borçlanmasına ilişkin... Kadınların sigorta başlangıcından önceki doğumlar için de borçlanma yapabilmesi talepleri değerlendirilecek.

Kadınlar halen işe giriş tarihinden ya da stajdan sonra doğan çocukları için borçlanma yapabiliyor. Bu borçlanma ile kadınlar eksik primlerini tamamlayabiliyor. Sigortadan önceki doğumların borçlanması, erken emeklilik yolunu açacak. Kadınlar sigorta başlangıcını bu yolla geriye çekebilecek.

Hazırlanacak formüller Başkan Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın kararı sonrası hazırlanacak düzenlemelerin yasalaştırılması süreci başlatılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ve Şi Cinping görüşmesi ne zaman?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Bodrum’da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı’ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi
Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı
Son dakika! Ermenistan’dan flaş karar: Filistin’i resmen tanıdı
Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata ’Porsche’ cevabı
İzmir ve Bursa’dan iyi haber geldi! Yangınlar neden çıktı? Çanakkale’de alevlerle müdahale devam ediyor
Vergiye adalet geliyor! Karı zarar gösteren yanacak | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan vergi düzenlemesi açıklaması
Fenerbahçe için fırsat doğdu! Anderson Talisca süper yıldızla beraber listede
The Economist savaşta yeni cepheyi ilan etti! Ölüm makineleri geldi uluslararası hukuk devri bitti: Orduların tasması yapay zekada
Milyoner avcısı fenomenin karanlık yüzü ortaya çıktı! Türk işadamı günlüğünü ifşaladı: HPV virüsü bulaştırıyordu
SON DAKİKA