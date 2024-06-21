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Şişelere para iadesi

"Depozito Yönetim Sistemi" çalışmaları tamamlandı. 5 bin noktada kurulacak iade sistemi ile vatandaşlara getirdikleri her bir şişe için para ödenecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Şişelere para iadesi

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Bir süredir üzerinde çalışılan "Depozito Yönetim Sistemi" ile yıllardır beklenen 'İskandinav modeli' geri dönüşüm teşviki devreye alınıyor. Buna göre, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünler iade sistemine dahil olacak. Bakanlık, ilk etapta 5 bin noktada iade sistemi kurmayı planlıyor. Belediyeler, Millet Bahçeleri, üniversiteler, zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve kafeteryalar gibi yoğun insan trafiğinin olduğu alanlar iade makinelerinin kurulacağı yerler arasında. Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası üzerinden açılacak "e-cüzdan" hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.

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