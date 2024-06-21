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Emeklilik primi 9 bin günden 7 bin 200'e inecek! Yeni EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, geçtiğimiz yıl birçok kişiye erken emeklilik fırsatı sunmuştu. Ancak bu düzenlemeden faydalanamayan yaklaşık 1 milyon kişi için yeni bir EYT düzenlemesi daha yolda. Yeni düzenleme, özellikle esnaflar ve ev kadınları için büyük avantajlar sunacak.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 07:41 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:41
Emeklilik primi 9 bin günden 7 bin 200’e inecek! Yeni EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik...

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86 maddelik torba yasa kapsamında yapılacak düzenlemeler, özellikle emeklilikle ilgili konular, kamuoyunun dikkatini çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ışığında, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gün emeklilik ve ev hanımlarına prim desteği gibi önemli konular gündemde. İşte torba yasa ile ilgili merak edilenler...

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

3600 ek gösterge konusu, kamu personeli ve emekliler için büyük önem taşıyor. Bakan Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile 5,3 milyon kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti. Ancak, bu düzenlemenin torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bağkur 7200 Günden Emeklilik

Bağkur kapsamında çalışanlar için prim gün sayısının düşürülmesi önemli bir konu. Bakan Işıkhan, Bağkur'luların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısının 7200 güne düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenlemenin seçim öncesi verilen bir söz olduğunu vurgulayan Bakan, bütçe disiplini doğrultusunda adımlar atacaklarını ifade etti.

Ev Hanımlarına Prim Desteği

Ev hanımlarına yönelik prim desteği de torba yasa kapsamında yer alması beklenen önemli düzenlemelerden biri. Bakan Işıkhan, ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmaların başlatıldığını ve isteğe bağlı sigorta sistemi kurmayı planladıklarını belirtti. Bu düzenleme için sivil toplum kuruluşlarından ve sendikalardan görüşler alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte hayata geçirileceği ifade edildi.

Diğer Beklenen Düzenlemeler

Torba yasa ile ilgili netleşmeyen ancak kamuoyunda merakla beklenen diğer düzenlemeler arasında kademeli emeklilik ve staj sigortalılık konuları da yer alıyor. Ancak, Bakan Işıkhan, şu an için gündemlerinde kademeli emeklilik ve staj sigortalılarla ilgili bir çalışma olmadığını belirtti.

Torba Yasa Ne Zaman Çıkacak?

Torba yasa ile ilgili çalışmalar devam ederken, yasa tasarısının ne zaman Meclis'ten geçeceği konusunda henüz kesin bir tarih verilmedi. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu konular, önümüzdeki dönemde daha da netlik kazanacak.

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