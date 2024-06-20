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ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış! Çalışma Bakanlığı duyurdu: 2 milyon kişinin...

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azaldı. Ancak mevcut işsizlik maaşı başvuru sayısı 1 milyon 828 bine yükseldi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 17:56 Güncelleme 20 Haziran 2024, 17:57
ABD’de işsizlik maaşı başvurularında artış! Çalışma Bakanlığı duyurdu: 2 milyon kişinin...

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

2023'TEN BERİ EN YÜKSEK İKİNCİ SEVİYEYE ÇIKMIŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 238 bine indi.

Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.

1 MİLYON 828 BİNE YÜKSELDİ

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 242 binden 243 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 5 bin 500 artışla 232 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine yükseldi.

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