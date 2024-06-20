ABD’de işsizlik maaşı başvurularında artış! Çalışma Bakanlığı duyurdu: 2 milyon kişinin...

ABD 'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

2023'TEN BERİ EN YÜKSEK İKİNCİ SEVİYEYE ÇIKMIŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 238 bine indi.

Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.