Kripto vurgununa yasal önlem

TBMM, Kurban Bayramı sonrasında önemli kanun tekliflerini gündemine alacak. O tekliflerin başında; kripto piyasasına düzenleme getiren yasa teklifi geliyor. Düzenlemeyle, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek.

Hem yatırımcı korunacak, hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı da yasa ile düzenlenecek. Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı faaliyetler için SPK'dan izin alınacak. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak. Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Teklif yasalaştığında, belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek. Düzenlemeyle piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında ceza uygulanacak.