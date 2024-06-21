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Hileli reklama ağır ceza

Reklam Kurulu aldatıcı nitelikteki bazı çevre, zeytinyağı ve ayakkabı reklamlarına ceza kesti. 4 şirket 20 milyon 100 bin lira ceza ödeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Hileli reklama ağır ceza

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Reklam Kurulu, son toplantısında, alışveriş tercihlerini yanlış yönlendirebilecek çevre beyanlı olanlar ile bazı zeytinyağı ve ayakkabı reklamlarına ceza uyguladı. Kurul, gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 şirketin reklamlarında yer alan "doğa dostu", "doğayı senin kadar düşünen" ve "iklim dostu" gibi beyanların, gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığı gerekçeleriyle idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ZEYTİNYAĞINA DENETİM
Kurul, görüşülen 175 dosyadan 147'sinde mevzuata aykırılık buldu. Muhataplara durdurma cezasıyla birlikte 20 milyon 100 bin 269 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, Kurul tarafından 3 dosya hakkında bu cezalarla birlikte erişimin engellenmesi kararı alındı. Ayrıca ilgili coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında "Ayvalık zeytinyağı", "Ayvalık organik zeytinyağı", "Ayvalık natural sızma zeytinyağı" gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında anılan reklamları durdurma kararı verildi.

TAKLİTLERE GÖZALTI
Kurulun haziran toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden biri de "taklit ayakkabı" reklamları oldu. Taklit ayakkabı reklamlarıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, reklam mevzuatını ihlal ettiği değerlendirilen 17 reklam veren hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Reklam Kurulunun verdiği bu kararlarla birlikte yılın ilk 6 ayında toplam 931 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 127 milyon 433 bin 779 lira idari para cezası uygulanması uygun bulundu.

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