Tüketici güven endeksi verileri açıklandı: Haziranda aylık bazda yüzde 2,7 azaldı

Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,7 azalarak 78,3 oldu.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda, mayıs ayına kıyasla yüzde 2,7 azaldı. Geçen ay 80,51 olan endeks, bu ay 78,3'e düştü.