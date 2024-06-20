TESK’ten kumbara çağrısı: Birikim yapana hediye verilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, çocuklarda tasarruf ve birikim bilincinin oluşturulması için kumbara kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

BES'in örnek alınabilecek en uygun model olduğuna işaret eden Palandöken, belirli tutarın üzerinde para biriktiren çocuklara küçük hediyeler verilmesinin de teşvik edici olacağını belirtti. Palandöken, "Sponsor firmalar bulunarak yüzde 2 veya 3 'birikim katkısı bizden' gibi kampanyalar düzenlenebilir. Bu sayede çocuklar birikimlerini artırıp hedeflerine ulaşmak için daha çok çaba gösterir" dedi.