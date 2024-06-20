Microsoft’u geçerek nasıl dünyanın en değerli şirketi oldu

California merkezli çip üreticisi şirket, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Söz konusu şirket Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, önceki gün yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135.96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3.34 trilyon dolara ulaştı. Böylece, Microsoft'un 3.32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı. Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken, şirketin hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı. Piyasa değeri ilk kez Haziran'ın başında 3 trilyon doları aşmıştı.