Ziraat Bankası’ndan taze kredi müjdesi! 2 milyon TL konut kredisi ayda 14.191 TL taksitle! 120 ay vade...

Daha çok düşük ve orta gelir grubundaki bireyleri hedefleyen bu kampanya, bir ev için birden fazla kişinin ortaklaşa konut kredisi kullanabilmesine imkan tanıyor.

Kredi tutarı, konutun değerinin SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından hazırlanan rapora göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından belirlenen maksimum kredi miktarları çerçevesinde belirlenir.

Örneğin, 120 ay vadeli ve 1 milyon 250 bin TL tutarında bir konut kredisi için aylık taksitler 53.974 TL olarak hesaplanıyor. Ancak bu krediyi 5 kişi paylaştığında, her bir ortağın aylık ödemesi yaklaşık 10.794 TL'ye düşmektedir.

Sonuç olarak, '10 bin lira taksitle ev alma' düşüncesinin gerçekleşebilmesi için konut kredisi çekmeye uygun olan ve bu konuda anlaşabilen 5 kişinin bulunması gerekmektedir. Herkesin beklentilerine uygun bir ev bulunması ve banka kriterlerine uygun olması da unutulmamalıdır.