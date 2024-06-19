Ziraat Bankası’ndan taze kredi müjdesi! 2 milyon TL konut kredisi ayda 14.191 TL taksitle! 120 ay vade...

Son dönemde yükselen konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları, ev sahibi olma hayalini zorlaştırsa da Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı Ortak Konut Kredisi Kampanyası, birden fazla kişinin bir araya gelerek ev sahibi olma fırsatını daha erişilebilir hale getiriyor.
Ziraat Bankası
Ortak Konut Alımları…
Ortak konut alımlarınızda da konut kredisi ayrıcalıklarından faydalanın.
Özellikleri
Ortak tapu çıkartılmasına imkan veren konut kredisidir.
Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne kullandırılabilmektedir.
Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.
120 ay vade ile 2 milyon TL konut kredisi çekenler, bu paket sayesinde aylık taksit tutarını 70.956 TL'den 14.191 TL'ye düşürebilirler. (5 kişi ortak olursa) Bu sistem, özellikle kredi onayı alma ve taksit ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor.
Gerekli Belgeler
Ortak Konut Kredisi
Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,