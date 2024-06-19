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Ziraat Bankası'ndan taze kredi müjdesi! 2 milyon TL konut kredisi ayda 14.191 TL taksitle! 120 ay vade...

Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Ortak Konut Kredisi Kampanyası, ev alma hayali kuranlara yeni bir umut ışığı oluşturuyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubundaki bireyleri hedefleyen bu kampanya, birlikte hareket etmek isteyen kişilere ev sahibi olma şansı veriyor. Kredi, en az 2 en fazla 5 kişi tarafından ortaklaşa kullanılabiliyor.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 19:55 Güncelleme 19 Haziran 2024, 19:55
Ziraat Bankası’ndan taze kredi müjdesi! 2 milyon TL konut kredisi ayda 14.191 TL taksitle! 120 ay vade...

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Son dönemde yükselen konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları, ev sahibi olma hayalini zorlaştırsa da Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı Ortak Konut Kredisi Kampanyası, birden fazla kişinin bir araya gelerek ev sahibi olma fırsatını daha erişilebilir hale getiriyor.

Ziraat Bankası

Ortak Konut Alımları…

Ortak konut alımlarınızda da konut kredisi ayrıcalıklarından faydalanın.

Özellikleri

Ortak tapu çıkartılmasına imkan veren konut kredisidir.

Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne kullandırılabilmektedir.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.

120 ay vade ile 2 milyon TL konut kredisi çekenler, bu paket sayesinde aylık taksit tutarını 70.956 TL'den 14.191 TL'ye düşürebilirler. (5 kişi ortak olursa) Bu sistem, özellikle kredi onayı alma ve taksit ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor.

Gerekli Belgeler

Ortak Konut Kredisi
Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,

Ortak Konut Kredisi Kampanyası Hakkında Bilgilendirme

Daha çok düşük ve orta gelir grubundaki bireyleri hedefleyen bu kampanya, bir ev için birden fazla kişinin ortaklaşa konut kredisi kullanabilmesine imkan tanıyor.

Kampanyanın detayları şu şekilde sıralanabilir:

Kredi en az 2, en fazla 5 kişi tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kredi tutarı, konutun değerinin SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından hazırlanan rapora göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen maksimum kredi miktarları çerçevesinde belirlenir.

Krediyi güvence altına almak için alınacak gayrimenkule ipotek konulur ve banka ek teminatlar talep edebilir.

Örneğin, 120 ay vadeli ve 1 milyon 250 bin TL tutarında bir konut kredisi için aylık taksitler 53.974 TL olarak hesaplanıyor. Ancak bu krediyi 5 kişi paylaştığında, her bir ortağın aylık ödemesi yaklaşık 10.794 TL'ye düşmektedir.

Sonuç olarak, '10 bin lira taksitle ev alma' düşüncesinin gerçekleşebilmesi için konut kredisi çekmeye uygun olan ve bu konuda anlaşabilen 5 kişinin bulunması gerekmektedir. Herkesin beklentilerine uygun bir ev bulunması ve banka kriterlerine uygun olması da unutulmamalıdır.

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