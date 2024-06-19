SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Emekli, memur 6 aylık zam farkı ne olacak?

Haziran ayı enflasyon oranı, emekli ve memur maaş zamlarını belirlemede büyük bir öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon rakamlarını açıklayacak. 2024 yılı Haziran ayı enflasyon verileri sonrası emekli ve memur maaşlarına yeni zam yansıyacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Emekli, memur 6 aylık zam farkı ne olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 16:48 Güncelleme 19 Haziran 2024, 16:48
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Emekli, memur 6 aylık zam farkı ne olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına artık çok az bir süre kaldı. Emekli ve memur maaş zamları için belirleyici olan bu oranlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Peki, 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası'nın yayımladığı Haziran ayı enflasyon beklenti tahmini anketi hakkında detaylar...

TÜİK Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini açıklıyor. Bu doğrultuda, Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.



Haziran Ayı Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 9 Mayıs'ta düzenlediği bilgilendirme toplantısında yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı. Karahan, Mayıs ayı enflasyon tahminine yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi:



"Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin Mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisi ve 25 metreküp altındaki ücretsiz doğal gaz kullanımının sona erecek olmasının etkisiyle, diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayından itibaren de düşmeye başlayacak."



2024 Mayıs Ayı Enflasyon Beklentisi Anketi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'ye düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'ye geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.



12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,75 olasılıkla yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 34,89 olasılıkla yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 21,57 olasılıkla ise yüzde 34,00-37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,42'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 35,48'inin beklentilerinin yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 24,19'unun beklentilerinin yüzde 34,00-37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,93 olasılıkla yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 49,06 olasılıkla yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 23,00-26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,81'inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 50,88'inin beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 14,04'ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak
İstanbul’da bayram durumu! Yollar boş plajlar dolu
Türk Telekom
Almanya’da ’teröristan’ buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed’den Türkiye’ye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPG’den ortak tatbikat
Hizbullah Demir Kubbe’yi yerle bir etti: Hayfa Limanı’nda dokuz dakikalık İHA görüntüsü! İsrail’den topyekün savaş tehdidi
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Canlı yayında Blinken’ı hedef aldı: Beyaz Saray toplantıyı iptal mi etti?
DNA testi ile şoke eden gerçek ortaya çıktı! İki çocuğunun babası kuzeniymiş... 12 yıl boyunca aldatılan adamdan ilginç istek
Avrupa’da kuralar çekildi: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu
Putin Kuzey Kore’de: 24 yıl sonra ilk ziyaret! İmzalar atıldı: Ortak savaş ortak düşman
Salda Gölü’nde filmleri aratmayan olay! Deniz simidiyle açığa sürüklenen küçük kızı şişme botla kurtardı: 2 bin metre kürek çekti
EURO 2024’e Arda Güler ve Mert Müldür damgası! Jeneriklik goller ’en iyiye’ aday
Kate Middleton’ın kıyafetindeki gizli mesaj ne? Aylar sonra ilk kez kamuoyuna çıkmıştı: The Sun tek tek analiz etti
ABD’de emsal karar! Los Angeles’ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
SON DAKİKA