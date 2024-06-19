Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK haziran ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Emekli, memur 6 aylık zam farkı ne olacak?





"Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin Mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisi ve 25 metreküp altındaki ücretsiz doğal gaz kullanımının sona erecek olmasının etkisiyle, diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayından itibaren de düşmeye başlayacak."





2024 Mayıs Ayı Enflasyon Beklentisi Anketi



Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'ye düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'ye geriledi.



TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.





12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri



2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,75 olasılıkla yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 34,89 olasılıkla yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 21,57 olasılıkla ise yüzde 34,00-37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,42'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 35,48'inin beklentilerinin yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 24,19'unun beklentilerinin yüzde 34,00-37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.





24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri



2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,93 olasılıkla yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 49,06 olasılıkla yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 23,00-26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,81'inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 50,88'inin beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 14,04'ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.