Kozmetik sektörü güçlü büyümesini sürdürüyor. Her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen kozmetik ve kişisel bakım ürün pazarında en büyük paya saç bakım ürünleri sahip.

Sektörün geçen yılki ihracatı 1 milyar doları aşarken, ihracatta artış trendi de devam ediyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkan Yardımcısı Belgin Sile, "Dünya genelinde yaklaşık 750 milyar dolarlık bir hacminin bulunduğu tahmin edilen pazarın sürükleyici ayağı ise güzellik sektörü. 2023 verilerine göre, pazarın 450 milyar dolarını güzellik ve cilt bakımı oluşturuyor" dedi.