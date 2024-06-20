SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığından "19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı" iddialarına açıklama: Halkı bilinçli olarak kandırma!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen dile getirdiği "19 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) satılacağı" iddialarına bakanlıktan yanıt geldi. Açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken durumu satış olarak yorumlamanın halkı bilinçli olarak kandırma olduğu dile getirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 16:04 Güncelleme 20 Haziran 2024, 16:04
Hazine ve Maliye Bakanlığından 19 KİT’in özelleştirileceği ve satılacağı iddialarına açıklama: Halkı bilinçli olarak kandırma!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organlarında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen dile getirilen iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, "19 KİT'in hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

HALKI BİLİNÇLİ OLARAK KANDIRMA
KİT'lerin 233 sayılı KHK'ye tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan teşebbüsler olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KİT'lerin anılan KHK kapsamında halihazırda verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT'lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bunu satış olarak yorumlamak iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, halkı bilinçli olarak kandırmaktır."

AMAÇ KAMU İŞLETMELERİNİ ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRMEK
Açıklamada, taslak çalışmada yer alan hususlardan birinin yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmalarını sağlamak olduğu vurgulanarak, "Yönetim kurullarında etkinliğin artırılması, stratejik hedef belirleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleri ile daha uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi, kamu işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Taslak değişikliklerle uluslararası alanda genel kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamaları, iyi uygulama örnekleri ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki yasal ve düzenleyici çerçeveden faydalanarak KİT'lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışılan taslak düzenleme ile KİT'lerin kurumsallıklarının artırılarak sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunulması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu bir şekilde en üst düzeyde sağlanması ve böylece ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunulması amaçlanmakta olup, yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmek yalnızca bu KİT'lere zarar verecektir. Bu çerçevede bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup gerçeği yansıtmamaktadır."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?
Hakimle yasak aşk yaşayan iş insanı fotoğrafları paylaştı! Flaş iddia: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi: Önce Putin sonra Biden! Görüşme tarihleri belli oldu
Yeni vergi reformu paketinde neler var? Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi! Yap-işlet-devret modeline yüzde 30’luk vergi
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Doktor yayına bağlandı: Acile geldiler üstleri kan kokuyordu! Hatice’nin kızı tüm bildiklerini anlattı
Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Batshuayi’nin ardından onlar da geliyor
İsrail - Hizbullah savaşı mı? Tel Aviv’den Lübnan’ı kana bulama planı: Nasrallah’tan GKRY’ye ’vururuz’ tehdidi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Djiku’dan! Dünya yıldızını ikna etti
Bölgeye turist yağacak: Turistik Tatvan Treni gün sayıyor | İşte ilk sefer tarihi
HDP parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil’e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Batshuayi yanıtı! Transfer çalımı geliyor
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın temelini attığı doğal gaz çalışmaları dışa bağımlılığı azaltıyor! Doğal gaz ithalatında yüzde 7,64’lük azalış
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur bugün 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Avukatları ne talep edecek? Bakan Yılmaz Tunç’tan yeni açıklama
Konya’da katliam gibi kaza! Otomobiller çarpıştı: 4 ölü 2 bebek yaralı
İBB’den Halk Ekmek’e bir zam daha! Kurban Bayramı sonrası etiketlerde sessiz sedasız %60 artış
SON DAKİKA