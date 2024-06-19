Avrupa Merkez Bankası alarm veriyor! AB Komisyonu 7 ülkeyi uyardı: Politikanızı ’derhal’...

Avrupa'da kamu maliyesine ilişkin yeni bir uyarı yapıldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), demografik yaşlanma, artan savunma harcamaları, iklim ve dijital ile bağlantılı uzun vadeli risklere dikkat çekiyor.

Finans enstitüsünde yayınlanan bir makalenin yazarı, "Ülkeler tüm bu gelişmelerle eş zamanlı olarak karşı karşıya kalacak " uyarısı yaparak ekonomilerin dijitalleşme hariç olmak üzere, sıralanan diğer zorlukları "Euro bölgesinin ortalama bütçe açığını yılda GSYİH'nın yaklaşık %3'ü kadar daha artırabilir" şeklinde yorumladı.



GSYİH'NIN %0,5'İNDEN %10'UNA KADAR ÇABA BEKLENİYOR



Makaleye, bu nedenle, "özellikle yüksek faiz oranları ve buna bağlı risklerle karşı karşıya olan yüksek borçlu ülkelerde bugün harekete geçilmeli" diye devam edildi.

Gerekli bütçe çabaları, GSYİH'nın %0,5 ila neredeyse %10'u arasında değişen farklılıklara sahip ülkeler arasında farklılık göstereceğinin ifade edildiği değerlendirmede, borç - GSYİH oranını 2070 yılına kadar Avrupa yönetimine uygun hale getirmenin gerekli olduğu vurgulandı.

Daha sonra Euro bölgesindeki devletlerin, birincil bakiyelerini (borç faiz ödemelerinden önce) ortalama olarak GSYİH'nın %2'si kadar derhal ve kalıcı olarak artırması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca, Avro Bölgesi'ndeki Belçika, İrlanda ve Finlandiya gibi ülkelerin halihazırda "önemli miktarda aşırı borçlanma nedeniyle geçmişteki büyük bütçe krizlerine yanıt vermek" zorunda kaldığını belirtildi.