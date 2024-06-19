Avrupa Merkez Bankası alarm veriyor! AB Komisyonu 7 ülkeyi uyardı: Politikanızı ’derhal’...

Avrupa'da kamu maliyesine ilişkin yeni bir uyarı yapıldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), demografik yaşlanma, artan savunma harcamaları, iklim ve dijital ile bağlantılı uzun vadeli risklere dikkat çekiyor.
Avrupa'da kamu maliyesine ilişkin yeni bir uyarı yapıldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), demografik yaşlanma, artan savunma harcamaları, iklim ve dijital ile bağlantılı uzun vadeli risklere dikkat çekiyor.
'EURO BÖLGESİ ZORLANACAK'
Finans enstitüsünde yayınlanan bir makalenin yazarı, "Ülkeler tüm bu gelişmelerle eş zamanlı olarak karşı karşıya kalacak " uyarısı yaparak ekonomilerin dijitalleşme hariç olmak üzere, sıralanan diğer zorlukları "Euro bölgesinin ortalama bütçe açığını yılda GSYİH'nın yaklaşık %3'ü kadar daha artırabilir" şeklinde yorumladı.
GSYİH'NIN %0,5'İNDEN %10'UNA KADAR ÇABA BEKLENİYOR
Makaleye, bu nedenle, "özellikle yüksek faiz oranları ve buna bağlı risklerle karşı karşıya olan yüksek borçlu ülkelerde bugün harekete geçilmeli" diye devam edildi.
Gerekli bütçe çabaları, GSYİH'nın %0,5 ila neredeyse %10'u arasında değişen farklılıklara sahip ülkeler arasında farklılık göstereceğinin ifade edildiği değerlendirmede, borç - GSYİH oranını 2070 yılına kadar Avrupa yönetimine uygun hale getirmenin gerekli olduğu vurgulandı.
Daha sonra Euro bölgesindeki devletlerin, birincil bakiyelerini (borç faiz ödemelerinden önce) ortalama olarak GSYİH'nın %2'si kadar derhal ve kalıcı olarak artırması gerektiğinin altı çizildi.
Ayrıca, Avro Bölgesi'ndeki Belçika, İrlanda ve Finlandiya gibi ülkelerin halihazırda "önemli miktarda aşırı borçlanma nedeniyle geçmişteki büyük bütçe krizlerine yanıt vermek" zorunda kaldığını belirtildi.
7 AB ÜLKESİNE KARŞI DAVA
Makale, yayınlanma tarihi bakımından önem arz ederken Avrupa Komisyonu, bu Çarşamba günü, Fransa da dahil olmak üzere, yasama seçimlerinden 2 hafta önce harcama vaatlerinin arttığı 7 AB ülkesine karşı aşırı kamu açıklarına ilişkin prosedürlerin yolunu açtı.
Geçtiğimiz yıl bu ülkeler, İstikrar Paktı tarafından gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) %3'ü olarak belirlenen kamu açığı sınırını aştılar. Bir hatırlatma olarak, ikincisi aynı zamanda borcu gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) %60'ı ile sınırlandırıyor.
Bu kurallar, Kovid ve ardından Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ekonomik kriz nedeniyle 2020'den sonra askıya alındı. Bu yıl ise yeniden düzenlenerek etkinleştirildi.
AB ÜLKELERİNİN BORCU
Geçen yıl en yüksek AB açığı İtalya'da (GSYH'nin %7,4'ü), Macaristan'da (%6,7), Romanya'da (%6,6), Fransa'da (%5,5) ve Polonya'da (%5,1) kaydedildi.
Fransa'nın borcu GSYİH'nın yüzde 110'undan fazla, İspanya'nın borcu buna yakınken, Almanya'nın borcu ise ülkenin GSYİH'sının yalnızca yüzde 64'üne ulaştı.
MALİ YAPTIRIMLAR
Somut olarak bu prosedürler sonunda ilgili ülkeler neyle karşı karşıya kalıyor?
Avrupa yönetimi, 16 Temmuz'da yapılacak olan AB maliye bakanları toplantısında üye devletlere söz konusu prosedürleri açmalarını teklif edecek. İkinci olarak, mali yaptırımların cezası altında, gelecekte Avrupa Birliği'nin bütçe kurallarına saygı göstermek için iyileştirici önlemler almak zorunda kalacaklar.
İstikrar Paktı, prensip olarak, uygulanan düzeltmeleri uygulamayan ülkeler için yıllık GSYİH'nın %0,1'i oranında veya Fransa örneğinde yaklaşık 2,5 milyar avro tutarında mali yaptırım öngörüyor.
Tüm bu düzelme politikalarına ve alınacak olan önlemlere karşın, bu cezaların hiçbir zaman uygulanmadığı da hatırlatılanlar arasındaydı.