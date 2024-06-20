Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan Edirne'de, tonlarca tava ciğer tüketildi. Kentin vazgeçilmez lezzeti tava ciğerin tadına bakmak isteyen ziyaretçiler, ciğercilerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yoğunluğun had safhaya ulaştığı anlarda ciğerciler, zaman zaman müşterilerine yetişmekte zorlandı. Edirne'ye tarihi ve turistik mekanları gezmek için geldiklerini söyleyen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin tadına bakmadan Edirne'den ayrılmak istemediklerini belirtti.