Çalışanlara 120 gün boyunca karşılıksız 9.924,10 TL yardım ödemesi müjdesi verildi

İşsizlik, bireyler için hayatın en zorlayıcı dönemlerinden birini oluşturabilir. Bu zorlu dönemde, İŞKUR işsiz vatandaşlara maddi destek sağlayarak onların yanında yer alıyor. 2024 yılı itibarıyla işsizlik maaşı miktarları ne olacak? İşte İŞKUR tarafından yapılan son açıklamalara göre işsizlik maaşı ile ilgili güncel bilgiler.