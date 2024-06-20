Çalışanlara 120 gün boyunca karşılıksız 9.924,10 TL yardım ödemesi müjdesi verildi

İşsizlik, bireyler için hayatın en zorlayıcı dönemlerinden birini oluşturabilir. Bu zorlu dönemde, İŞKUR işsiz vatandaşlara maddi destek sağlayarak onların yanında yer alıyor. 2024 yılı itibarıyla işsizlik maaşı miktarları ne olacak? İşte İŞKUR tarafından yapılan son açıklamalara göre işsizlik maaşı ile ilgili güncel bilgiler.
Başvuru Şartları Nelerdir?
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için gereken şartlar oldukça belirgindir:
- Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak,
- İşten çıkarılmadan önce en az 120 gün sigortalı çalışmış olmak,
- Son 3 yıl içinde en az 600 günlük sigorta primi ödemiş olmak,
- İşten çıkarıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru yapmak.
2024 İşsizlik Maaşı Miktarları
İşsizlik maaşı, kişinin son çalıştığı dönemde aldığı maaşa ve ödenen sigorta primlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2024 yılı için İŞKUR tarafından belirlenen işsizlik maaşı miktarları şu şekildedir: