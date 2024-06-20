Bayram tatilinde İstanbul’da kalanların gözde adreslerinden biri Adalar: İskelede metrelerce kuyruk oluştu

Bayram tatilinde İstanbul'da kalanların gözde adreslerinden biri Adalar oldu. Havaların güzel olmasını fırsat bilerek Adalar'a gitmek isteyenler Kadıköy'deki vapur iskelesinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Adalar' a gitmek için uzun süre bekleyen Uğur Batmaz, İstanbul'da kalan ve tatile gidemeyenler için en güzel değerlendirme şekli Adalar'a gitmek. Bir şekilde ulaşacağız" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte Adalar'a gideceğini söyleyen Berra Koçan, "Umarım güzel geçer. Uzun bir kuyruk var, bayağıdır da bekliyoruz" diye konuştu. Kuyrukta arkadaşını beklediğini söyleyen Barış Yıldız ise "Yoğunluk var. Kafaya koydum gitmeyi" ifadesini kullandı.