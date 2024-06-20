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300 milyar dolar yer altında

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Yılmaz, altın madeni potansiyelinin 6 bin 500 ton olduğunu belirterek, “Yer altında bekleyen 5 bin ton var ve değeri yaklaşık 300 milyar dolar” dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
300 milyar dolar yer altında

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Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin altın ithalatına çözüm olarak altın üretiminin daha da artırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de, yapılmış bir modelleme çalışmasına göre, 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli var. Bunun bin 500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz, üretmeye de başladık. Geriye kalan, yer altında bekleyen 5 bin ton var, bunun bugünkü değeri 300 milyar dolar civarında" dedi. Altında dış ticaret açığı bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz şu anda yıllık 2.5 milyar dolarlık altın üretiyoruz. Üretimde 100 tona çıkacağımız zaman bu rakam yaklaşık 8-9 milyar dolara yükselecek. Bu da altındaki dış ticaret açığının 3'te 1'ini kapatmamız anlamına gelir." Bergama'daki altın madeninin 19 Mayıs 2001'de üretime başladığını hatırlatan Yılmaz, "Takip eden 10 yılda, Türkiye'deki üretimin tamamını yabancılar yapıyordu. Şu anda Türkiye'de üretilen altının yüzde 50'sini tamamı yerli sermaye olan şirketler üretiyor" bilgisini verdi.

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